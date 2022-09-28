Bodrum’da 4 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 ABG 684 plakalı otomobil ile 09 N 1518 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. O esnada caddede ilerleyen başka bir kamyonet ile otomobil de kaza yapan araçlara çarpınca 4 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yaralıları sıkıştıkları araçlar içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.