Bodrum Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne rüşvet operasyonu: 3 gözaltı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne düzenlenen operasyonda, müdürün de aralarında olduğu 3 kişi rüşvetten gözaltına alındı.

Bodrum Vergi Dairesi Müdürü S.O.’nun rüşvet aldığı bilgileri üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip başlatan Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince müdürün makam odasında ses ve görüntü kaydı yapıldı. Yapılan takipte D.E’nin A.A. aracılığıyla Vergi Dairesi Müdürü S.O’ya makam odasında rüşvet verdiği tespit edildi. Şahıslar, KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada toplam 200 bin TL ele geçirildi.