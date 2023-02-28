Bodrum Limanı’nda bağlı tur teknesi battı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde su alan tur teknesi battı. Batan tekne için kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Limanı’nda rıhtıma bağlı yaklaşık 10 metre uzunluğundaki tur teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Ahşap tekne, sabah saatlerinde yarısı suya batmış halde bulundu. Ahşap teknenin çevresi yüzer bariyerlerle çevrildi. Tekne için dalgıçlar tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye getirilen vinç yardımıyla teknenin tekrar su üzerine çıkarılacağı bildirildi. Teknede maddi hasar meydana geldi.