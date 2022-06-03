Bodrum katta çıkan yangında 1’i hamile 2 kişi zehirlendi

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 5 katlı bir binanın bodrumunda çıkan yangında 1’i hamile 2 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Ebusuud Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın bodrumunda saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde kağıt ve geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu bodrum, henüz belli olmayan bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Alevlerin büyümesi üzerine mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdikten sonra yangının yanında bulunan otomobilin şoför camını kırarak 06 GH 068 otomobili alevlerden uzaklaştırdı. Ardından alevlere yangın tüpü ve hortumla müdahale edilerek yangının üst katlara sıçraması engellendi.

İhbar üzerine yangın yerine hemen intikal eden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Yangında üst katlarda bulunan bir hamile kadın ve 7 yaşındaki çocuk dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kişi olay yerine gelen ambulansta ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Duydukları sesle yangın yerine koştuklarını belirten mahalle sakinleri, "Önce bir ses duyduk. Yangın olduğunu gördük. Çevredekiler yangın tüpü ve hortumla müdahale etti. Bir de yangının hemen yanında otomobil vardı. Onu da uzaklaştırdılar. Sonra da itfaiye gelip müdahalede bulundu" ifadelerini kullandılar.

Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.