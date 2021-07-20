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Bodrum'daki korkunç olayın perde arkası: Tecavüzcü sevgilisi çıktı

Tüm Türkiye Bodrum'da yaşanan tecavüz olayını konuşuyor.

Asayiş 20.07.2021, 13:48
Bodrum'daki korkunç olayın perde arkası: Tecavüzcü sevgilisi çıktı
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Bodrum'daki tecavüz olayının perde arkası ortaya çıktı: M.Ö adlı genç kız odasında sevgilisi B.D ile bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuştu. Kavganın ardından B.D. genç kıza tecavüz ett

Tüm Türkiye Bodrum'da yaşanan tecavüz olayını konuşuyor. Olay lahmacunuyla ünlü olan bir otelde gerçekleşmiş ve 18 yaşındaki M.Ö. isimli kıza, 19 yaşındaki B.D. adlı genç tecavüz etmişti.

Olayın perde arkasında yaşananlar ortaya çıkmaya başladı. Genç kıza tecavüz eden B.D.'nin sevgilisi olduğu öğrenildi.

B.D. ile M.Ö. arasında önceki akşam nedeni bilinmeyen bir kavga çıktı. Gecenin ilerleyen dakikalarında adam, sevgilisine tecavüz etti.

Evren Abdullahoğlu/Günaydın

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