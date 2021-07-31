Bodrum'da yangın

Yangın, Kumbahçe Mahallesi'nin üst kısmında bulunan ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyük bir alana yayılan yangında olay yerine gelen ekipler söndürme çalışmalarına başlarken, alevlere helikopter ile de müdahale ediliyor. Ekipler, yerleşim yerlerini tehdit eden yangının daha fazla büyümeden kontrol atlına alınabilmesi için canla başla mücadele veriyor.