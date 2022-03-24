Bodrum Belediye Başkan Aras’tan İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki incelemeyle ilgili açıklama

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde yaptığı incelemeyle ilgili, “Alnımız açık başımız dik, hiçbir şekilde usulsüz işleme imza atmadık” dedi.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gelerek inceleme başlattı. Ekipler, yeri değiştirilen bir belediye çalışanının yaptığı paylaşımların ardından başlatılan soruşturma kapsamında Müsgebi Mahallesi’ndeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde incelemeleri 8 saat sonra son buldu. KOM ekiplerinin evraklarla ilgili bilgi ve belge toplamaya devam ettiği, Siber Suçlarla Mücadele görevlilerinin de dijital materyallerin imajını aldığı öğrenildi.

“Gözaltına alınan kimse yok”

Ekiplerin çalışması devam ederken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras açıklama yaptı. Aras, “Görev yeri değiştirilen bir belediye görevlisinin yaptığı paylaşım üzerine, yaklaşık 7-8 maddelik bir iddia listesi var. Bu iddia listesi bana da gelmişti. Bizim teftiş kuruluna inceleme için talimat vermiştim ve inceleme başlamıştı. Ancak bu arkadaşımız bu iddialarını biraz da kamuoyuna yansıtınca, iş Cumhuriyet Savcılığımızın da dikkatini çekti. Sulh Hukuk Hakimliği’mizin kararıyla emniyet yetkililerini belediyemize gönderdi. İlgili belge ve dosya istediler. Şimdi belgeleri topluyorlar ve hepsini aldılar. Hiçbir şekilde belediyemizden gözaltına alınan kimse yok. Sadece emniyet görevlilerimiz bilgi ve belge topluyor. Bunun dışında belediyemizde yapılan işlemlerimizin hiç birisinde şaibe yoktur, tamamen hukuka uygundur. Arkadaşlarımızı tabi ki inceliyorlar, görevlerini yapıyorlar. 7-8 dosya ile ilgili ruhsat süreçleri ile ilgili iddialar var. Biz bu iddiaları daha önce incelemiştik. Herhangi bir şekilde oralarda usulsüzlük yok” dedi.

“Alnımız açık başımız dik”

Usulsüz bir işleme imza atmadıklarını belirten Aras, “Savcılığımızda inceleyecek ve bu sonuca ulaşacaktır diye düşünüyorum. Eğer bir şey varsa da hesabını veririz. Alnımız açık başımız dik hiçbir şekilde usulsüz işleme imza atmadık. Şu an da rüşvetle ilgili her hangi bir şey söz konusu değil. Rüşvet olsaydı zaten herhalde, burada bu şekilde duramazdık. Biz zaten 3 yıldır denetleniyoruz. Sürekli yıkımlar yapıyoruz, ruhsatlar veriyoruz. Denetleniyoruz, açık sarih bir şekilde 3 yıldır denetim ve teftiş devam ediyor. CİMER şikayetleri son zamanlarda biraz arttı. CİMER şikayetlerinde değişik iddialar var. Bu iddialarla ilgili biz zaten inceleme yapıyoruz” diye konuştu.

Yaklaşık 8 saat süren incelemelerin ardından dosya ve belge ve dijital materyaller Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele şubesine incelenmek üzere gönderildi.