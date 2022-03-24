banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Diyarbakır’da büyük patlama! Yaralılar var...
Diyarbakır’da büyük patlama! Yaralılar var...
Bugün hava nasıl olacak? 24 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 24 Mart 2022
Akaryakıta zam gelebilir! Brent petrol uçuşta...
Akaryakıta zam gelebilir! Brent petrol uçuşta...
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Bodrum Belediye Başkan Aras’tan İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki incelemeyle ilgili açıklama

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde yaptığı incelemeyle ilgili, “Alnımız açık başımız dik, hiçbir şekilde usulsüz işleme imza atmadık” dedi.

Asayiş 24.03.2022, 09:27
Bodrum Belediye Başkan Aras’tan İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki incelemeyle ilgili açıklama

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde yaptığı incelemeyle ilgili, “Alnımız açık başımız dik, hiçbir şekilde usulsüz işleme imza atmadık” dedi.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gelerek inceleme başlattı. Ekipler, yeri değiştirilen bir belediye çalışanının yaptığı paylaşımların ardından başlatılan soruşturma kapsamında Müsgebi Mahallesi’ndeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde incelemeleri 8 saat sonra son buldu. KOM ekiplerinin evraklarla ilgili bilgi ve belge toplamaya devam ettiği, Siber Suçlarla Mücadele görevlilerinin de dijital materyallerin imajını aldığı öğrenildi.

“Gözaltına alınan kimse yok”

Ekiplerin çalışması devam ederken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras açıklama yaptı. Aras, “Görev yeri değiştirilen bir belediye görevlisinin yaptığı paylaşım üzerine, yaklaşık 7-8 maddelik bir iddia listesi var. Bu iddia listesi bana da gelmişti. Bizim teftiş kuruluna inceleme için talimat vermiştim ve inceleme başlamıştı. Ancak bu arkadaşımız bu iddialarını biraz da kamuoyuna yansıtınca, iş Cumhuriyet Savcılığımızın da dikkatini çekti. Sulh Hukuk Hakimliği’mizin kararıyla emniyet yetkililerini belediyemize gönderdi. İlgili belge ve dosya istediler. Şimdi belgeleri topluyorlar ve hepsini aldılar. Hiçbir şekilde belediyemizden gözaltına alınan kimse yok. Sadece emniyet görevlilerimiz bilgi ve belge topluyor. Bunun dışında belediyemizde yapılan işlemlerimizin hiç birisinde şaibe yoktur, tamamen hukuka uygundur. Arkadaşlarımızı tabi ki inceliyorlar, görevlerini yapıyorlar. 7-8 dosya ile ilgili ruhsat süreçleri ile ilgili iddialar var. Biz bu iddiaları daha önce incelemiştik. Herhangi bir şekilde oralarda usulsüzlük yok” dedi.

“Alnımız açık başımız dik”

Usulsüz bir işleme imza atmadıklarını belirten Aras, “Savcılığımızda inceleyecek ve bu sonuca ulaşacaktır diye düşünüyorum. Eğer bir şey varsa da hesabını veririz. Alnımız açık başımız dik hiçbir şekilde usulsüz işleme imza atmadık. Şu an da rüşvetle ilgili her hangi bir şey söz konusu değil. Rüşvet olsaydı zaten herhalde, burada bu şekilde duramazdık. Biz zaten 3 yıldır denetleniyoruz. Sürekli yıkımlar yapıyoruz, ruhsatlar veriyoruz. Denetleniyoruz, açık sarih bir şekilde 3 yıldır denetim ve teftiş devam ediyor. CİMER şikayetleri son zamanlarda biraz arttı. CİMER şikayetlerinde değişik iddialar var. Bu iddialarla ilgili biz zaten inceleme yapıyoruz” diye konuştu.

Yaklaşık 8 saat süren incelemelerin ardından dosya ve belge ve dijital materyaller Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele şubesine incelenmek üzere gönderildi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19