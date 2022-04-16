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BM: “Ukrayna’da savaşın başlangıcından bu yana bin 900’den fazla sivil öldü”
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından beri bin 900’den fazla sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Asayiş 16.04.2022, 14:15
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından beri bin 900’den fazla sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, sivil can kayıpları da artıyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat-14 Nisan tarihleri arasında hayatını kaybeden bin 982 kişiden 162’sinin çocuk olduğu ve 256’sı çocuk toplam 2 bin 651 kişinin de yaralandığı belirtildi. Gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceği konusunda uyarılarda bulunan OHCHR, ölüm ve yaralanmaların en fazla hava saldırılarından kaynaklandığını ifade etti.