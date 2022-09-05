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Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi
Kırklareli’nde jandarma ekiplerince Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi.
Asayiş 05.09.2022, 18:52
Kırklareli’nde jandarma ekiplerince Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri A.D. isimli şahısta Bizans dönemine ait tarihi eserlerin olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Lüleburgaz ilçesinde A.D.’nin işyerinde yaptığı aramada Bizans İmparatorluğu 1’inci Justinus dönemine ait 1,54 gram ağırlığında altın sikke ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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