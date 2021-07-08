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Biyogaz tesisi inşaatında göçük 3 yaralı

Kırşehir’in Boztepe ilçesi yakınlarında Biyogaz inşaatında meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı.

Asayiş 08.07.2021, 02:13
Biyogaz tesisi inşaatında göçük 3 yaralı

Kırşehir’in Boztepe ilçesi yakınlarında Biyogaz inşaatında meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay gece saatlerinde Harmanaltı Köyü yakınlarında meydana geldi.

Biyogaz tesisi inşaatında çalışan işçiler beton dökümü esnasında meydana gelen kalıp çökmesi ile yaralandı.

Bölgede bulunan işçilerin de yardımları ile bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralı

İ.S.,(49) S.A., (52) H.A.(25) Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgede AFAD ekipleri de olası olumsuzluklar için bekletildi.
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