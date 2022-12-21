Son Dakika
Bakan Soylu: “(Afet konusunda) Aynı bölgeyi paylaşan ülkeler arasındaki iş birliği giderek daha büyük önem kazanmaktadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kızılelma) Bu projeyle Türkiye takip eden değil, takip edilen bir ülke konumuna gelmiştir."
Bitlis’ten Adana’ya yola çıkan kadın 4 gündür kayıp
Bitlis’in Tatvan ilçesinde, eşiyle tartıştıktan sonra “Adana’ya gidiyorum” diyerek 17 Aralık günü evden çıkan kadından ailesi haber alamıyor.
Asayiş 21.12.2022, 12:53
Bitlis’in Tatvan ilçesinde, eşiyle tartıştıktan sonra “Adana’ya gidiyorum” diyerek 17 Aralık günü evden çıkan kadından ailesi haber alamıyor.
Tatvan’da yaşayan iki çocuk annesi Sevgül Çorak (30), 17 Aralık günü eşiyle tartıştı. Tartışmanın ardından Sevgül Çorak, “Adana’daki akrabalarımın yanına gidiyorum” diyerek evden çıktı. Ancak aradan 4 gün geçmesine rağmen Çorak’tan bir türlü haber alınamadı. Çorak’ın ailesi genç kadının hayatından endişe ederken, polise de kayıp başvurusunda bulundu.
Sevgül Çorak’ın ailesi Adana’daki bütün akrabalarını aradıklarını ancak bir türlü ona ulaşamadıklarını söyledi.