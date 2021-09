Bitlis’teki yangına helikopterli müdahale

Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerinde devam eden örtü yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Bitlis-Van karayolunun 35’inci kilometresi ile Bitlis-Diyarbakır karayolunun Buzlupınar mevkisi yakınlarındaki iki ayrı noktada 3 gün önce başlayan ve ekiplerin yoğun çabaları sonucunda kısmen kontrol altına alınan yangına helikopter desteği de verildi. Tarım ve Orman Bakanlığına ait yangın söndürme helikopteri, Eskişehir’den Bitlis’e gelerek çalışmalara destek verdi. Van Gölü’nden aldığı suyu bölgeye taşıyan helikopter, havadan söndürme çalışması yapıyor. Şu ana kadar 20 hektardan fazla alanın zarar gördüğü yangının kontrol altına alınabilmesi için ekipler yoğun bir mücadele veriyor.

Yangının başlangıcından bu yana bölgede çalışmaları takip eden Bitlis Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş, “Eskişehir’den bir helikopterimiz geldi. Şu an havadan da mücadelemizi yapıyoruz. Yerden de ekiplerimiz müdahalelerini sürdürüyorlar. Bu zor şartlar altında çalışmalar devam ediyor. Şu an bir helikopter, 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 6 pikabımızla yangınla mücadele halindeyiz. 2 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) geliyor. Bu yangını söndürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Meteorolojiden aldığımız verilere göre, şiddetli rüzgarın saat 17.00 itibariyle durmasını bekliyoruz. Rüzgarın şiddeti durursa kontrol altına alacağız gibi duruyor. Buradan halkımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen sigara izmariti ve piknik ateşi tarzında yangına sebebiyet verecek hiçbir şey yapmayalım. Çünkü bir kişinin hatasıyla belki 50-100 kişi ile binlerce hayvanın hayatı etkilenmektedir. Bu konuda duyarlı olan Bitlis’imizi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bütün gücümüzü yangını söndürmeye sarf etmiş durumdayız. Söndürdükten sonra daha detaylı bilgi vereceğiz. Şu an 90 personelimiz araziye dağılmış durumda. Arazi şartları çok sarp. Şiddetli rüzgarın etkisi de var ama bütün gücümüzle yangını kontrol altına almak için uğraşıyoruz. İnşallah güzel haberi en kısa sürede veririz. Örtü yangını şeklinde devam ediyor” ifadelerini kullandı.