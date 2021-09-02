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Bitlis’teki örtü yangını kontrol altına alındı

Bitlis’te 4 gün önce çıkan örtü yangını, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Asayiş 02.09.2021, 13:26
Bitlis’teki örtü yangını kontrol altına alındı

Bitlis’te 4 gün önce çıkan örtü yangını, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Bitlis-Diyarbakır karayolunun Buzlupınar mevkisinde 4 gün önce örtü yangını çıktı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle geniş bir alana yayılan Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerindeki yangına; Bitlis Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, Bitlis Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Siirt ve Van’dan gelen 90 kişilik ekip ile bir yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Yoğun uğraşlar sonucu yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

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