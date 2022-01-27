Bitlis’te trafik kazası: 4 yaralı

Bitlis-Siirt karayolunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sularında Bitlis-Siirt karayolu Deliklitaş mevkiinde Baykan’dan Bitlis’e gitmekte olan A.A. yönetimindeki 13 J 0105 plakalı yolcu minibüsü yoğun kar yağışından dolayı buzlanan yolda hakimiyeti kaybedilince, aynı yerde sabah saatlerinde kaza yapan ve olay yerinden kaldırılmayı bekleyen 33 ACC 906 plakalı tıra çarptı. Kazada minibüste bulunan şoför A.A. ve diğer 3 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve AFAD tarafından kurtarılarak en yakın hastanelere sevk edildiler.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.