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Bitlis’te teröristi annesi ikna etti dağdan indirdi

BİTLİS’TE BİR ANNE, TERÖRİST OĞLUNU PKK’NIN ELİNDEN ALMAK İÇİN İKNA EDİP JANDARMAYA TESLİM ETTİ.

Asayiş 26.08.2020, 10:45
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Bitlis’te teröristi annesi ikna etti dağdan indirdi

Bitlis’te bir anne, terörist oğlunu PKK’nın elinden almak için ikna edip jandarmaya teslim etti.

Terör örgütü PKK mensubu bir teröristin yeri, Bitlis kırsalında insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi. İlk önce; Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırmalar sonucunda teröristin kimliği saptandı. Terörist D.A.’nın geçmişiyle ilgili detaylı inceleme yapıldığında teröristin bir kadın teröristle duygusal ilişki yaşadığı ve bu ilişkinin açığa çıkmasıyla kadın teröristin PKK üst yönetimince infaz edildiği, kendisinin de 2 ay süreyle örgüt içinde alıkonulduğu tespit edildi.

Terörist sağ ele geçirilmek istendiğinden ikna edilmeye çalışıldı. Aynı anda; geçici olarak Erzurum’da bulunan D.A.’nın ailesine de ulaşıldı. Jandarmanın İkna Timi’nde bulunan biri kadın astsubay, diğeri erkek uzman çavuş, terörist D.A.’nın ailesinin evine gitti. Anne ile görüşüldü ve kadın astsubay, anneye devletin kararlılığını, anne duyarlılığı ile iletti. Anne ve oğlunun, Bitlis’te araziye gitme konusunda çekincesi oldu. Bu sefer devreye bizzat İl Jandarma Komutanı girdi ve komutanın aileye; oğluna zarar gelmeden kendisine teslim edeceklerini söyledi. İkna olan anne, küçük oğlu ile jandarmanın ayarladığı ticari araca binerek terörist oğlunun bulunduğu yere en yakın noktaya gitti. Ormanlık alana girmeden araçtan inen anne ve küçük oğlu, yarım saati aşkın süre ormanda yürüyerek D.A.’nın yanına ulaştı. Yine yarım saatlik konuşma sonucunda anne, terörist oğlunu ikna etti ve iki kişi girdikleri ormandan 3 kişi olarak çıktılar. Terörist D.A., jandarma güçlerine teslim olurken; İHA’lar da bu anları görüntülemeye devam etti.

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