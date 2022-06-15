Bitlis’te silahlı kavga: 1 ölü, biri çocuk 3 yaralı

Bitlis’in Hizan ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hizan’a bağlı Güngören köyünün Erdoğan mezrasında akrabalar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada A.G. olay yerinde hayatını kaybederken, biri çocuk olmak üzere 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılırken kavganın yaşandığı köyde ve hastane önünde güvenlik önlemleri alındı. 1 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.