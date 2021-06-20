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Bitlis’te otomobil ile tarım işçilerini taşıyan traktör çarpıştı: yaralılar var

Bitlis’in Güroymak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörle otomobilin çarpışması sonucu yaralılar olduğu belirtildi.

Asayiş 20.06.2021, 19:39
Bitlis’te otomobil ile tarım işçilerini taşıyan traktör çarpıştı: yaralılar var

Bitlis’in Güroymak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörle otomobilin çarpışması sonucu yaralılar olduğu belirtildi.

Alınan bilgilere göre kaza, Güroymak - Muş sınırında meydana geldi. Sürücülerinin isimleriyle plakaları öğrenilemeyen otomobil ile römorkunda tarım işçilerini taşıyan traktör çarpıştı. Kazada römorkta bulunan bazı işçiler yaralanarak çevredekiler tarafından özel araçlarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın haber verilmesiyle bölgeye güvenlik güçleriyle çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazanın ardından bölgede taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, bir kişinin silahına davranması ise kameralara yansıdı.
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