Bitlis’te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 oldu

7 (Sarpkaya) Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 oldu.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 680 personel ve 38 operasyonel timin görev aldığı hava destekli operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bitlis Valiliği tarafından 18 Kasım Perşembe günü sokağa çıkma yasağı ilan edilen merkez ve Mutki ilçesi sınırları içerisindeki; Ziyaret, Esen, Kayadağ, Karbastı, Dilek, Sarpkaya, Kaşak, Taşlıdere, Ocakbaşı, Tolgalı, Sivrice, Açıkalan ve Salman köy ve mezraları bölgelerinde devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 oldu. Etkisiz hale getiren teröristlerden 2’sinin erkek, birinin ise kadın olduğu öğrenildi.