Bitlis’te annesinin ilacını içen çocuk 6 saat sonra hastaneye ulaştırıldı

Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Kırkdönüm köyünde annesinin ilacını içen 5 yaşındaki Fatma Nur Çetintaş, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nin (UMKE) 6 saatlik zorlu çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Akşam saatlerinde kızları Fatma Nur’un rahatsızlandığını fark eden aile durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine hemen yola çıkan sağlık ekibi paletli ambulansla 4 saat sonra köye ulaşarak Fatma Nur’a ilk müdahaleyi evinde yaptı. Kar ve tipi nedeniyle kapanan yollarda ilerlemekte zorluk çeken UMKE ekipleri, 6 saatlik bir mücadelenin ardından Fatma Nur’u hastaneye ulaştırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başhekim Yardımcısı Dr. Maşallah Kınay “Saat 16.30’da Ahlat ilçesine bağlı Kırkdönüm köyünde 5 yaşındaki bir çocuğun annesine ait demir eksikliği tedavisinde kullanılan ilacında 5 kapsül alıp içtiği, mide bulantısı ve kusma şikayeti olduğu ihbarı 112 Acil Yardım hattına ulaştı. Bize bildirilen bu vaka sonrasında gerekli koordinasyon sağlanıp acil sağlık hizmetlerimiz bünyesindeki Snowtrack kar paletli ambulans ve 1 UMKE timi olarak vaka için çıkış yaptık. 4 Saatlik çalışmanın ardından hastamıza ulaştık. Evde yapılan muayenesi sonrası gerekli ilk müdahalesi yapılan hastamızın, bilinci açık, vital parametreleri stabil ve genel durumu iyiydi. Köyden kar paletli ambulansımız ile aldığımız hastamızı acil yardım ambulansımızla Ahlat Devlet Hastanesine ulaştırdık. Ben toplamda 6 saatlik çalışmanın ardından hastamızın kurtarılmasında emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.