Bitlis’te 99 göçmen ve 6 organizatör yakalandı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çeşitli kontrollerde 99 göçmen ve 6 organizatör yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, otobüs, kamyonet, otomobil, minibüste ve yaya olarak toplamda 99 göçmenin ve bunlara organizatörlük yapan 6 kişinin yakalandığı bildirildi. Açıklamada, “Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen faaliyet kapsamında jandarma sorumluluğunda bulunan kontrol noktalarında yol kontrol uygulamaları icra edilmiştir. Yapılan yol kontrol uygulamaları neticesinde 1 adet şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs içinde 4, 1 adet kamyonet içinde 7, 1 adet minibüs içinde 43, 1 adet otomobil içinde 2 ve yaya olarak 43 Afganistan uyruklu yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen toplam 99 düzensiz göçmen ile birlikte göçmenlere organizatörlük yaptığı anlaşılan 6 şüpheli yakalanmıştır. Göçmenler üzerinde yapılan kontrolde 2 adet sahte pasaport ve 2 adet sahte geçici koruma belgesi ele geçirilmiştir. Bitlis ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 6 şüpheli ve şehirlerarası taşımacılık yapan firma hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Yakalanan 99 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresine teslim edilecektir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.