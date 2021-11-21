Bitlis’te 63 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis’te jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda durdurulan iki minibüste 63 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bitlis-Baykan karayolu Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığına ait yol kontrol noktasında gece saatlerinde yapılan şok yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan iki minibüste yapılan kontrolde, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 63 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır. Bu göçmenlerin taşınmasına organizatörlük yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 4 şüpheli şahıs hakkında soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yakalanan 63 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecektir” denildi.