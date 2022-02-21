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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Başarıyla tamamlanan Afrika’ya açılım politikamız 2013 yılı itibariyle yerini Afrika ortaklık politikasına bıraktı” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Konumu ve bölgedeki gücü itibariyle Senegal Batı Afrika ülkelerine açılan bir ihracat kapısıdır” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin G-20’nin önemli bir üyesi olduğunu ifade ederek, satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13’üncü ülkesi olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal-Türkiye İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, “Firmalarımızın Senegal’de aktif rol almasından gurur duyuyoruz. Çok sayıda büyük projeyi başarıyla tamamladılar” dedi.
Bitlis’te 5 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
Bitlis’te bir yolcu otobüsünde 5 kilo 200 gram toz esrar ele geçirildi.
Asayiş 21.02.2022, 19:59
Bitlis’te bir yolcu otobüsünde 5 kilo 200 gram toz esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan’daki Küçüksu yol kontrol noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde yaptıkları aramada 5 parça halinde 5 kilo 200 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 1 şüpheli tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.