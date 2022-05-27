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Bitlis’te 42 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis’te jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 42 düzensiz göçmen ve göçmenlere organizatörlük yapan 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Asayiş 27.05.2022, 17:01
Bitlis’te 42 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis’te jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 42 düzensiz göçmen ve göçmenlere organizatörlük yapan 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen faaliyetlerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “26 Mayıs 2022 günü saat 21.30 sıralarında takibe alınan bir araç, Merkez Ölek 99 Yol Kontrol Noktasında durdurulmuştur. Durdurulan araç içerisinde yapılan kontrolde, yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 42 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen H.E. isimli araç sürücüsü yakalanmıştır. Organizatörlük yaptığı tespit edilen araç sürücüsü, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alınmış, adli işlemlerinin bitimine müteakip çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Yakalanan 42 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresine teslim edilecektir” denildi.

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