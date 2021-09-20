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Bitlis’te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Asayiş 20.09.2021, 21:50
Bitlis’te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bitlis ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bitlis merkeze bağlı Doğanlı köyü kırsalında J-SİHA tarafından 4 kişilik bölücü terör örgütü (BTÖ) grubu tespit edildi. Bunun üzerine bölgede bugün Hava Kuvvetlerinin desteğiyle Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JÖH timi tarafından “Eren-11 Şehit Uzman Jandarma VI. Kademeli Çavuş. Eyup Fidan 2021-136” operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 1’i kadın 4 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 adet Kalaşnikov piyade tüfeği, 100 adet Kalaşnikov piyade tüfeği fişeği, 8 adet Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 2 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet el bombası, 2 adet sırt çantası, 2 adet şemsiye, 1 adet fotoğraf makinası ve şarj cihazı, çeşitli miktarda yaşam, giyim malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Bitlis Valiliğinden operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

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