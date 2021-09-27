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Bitlis’te 10 kilo patlayıcı ile 22 adet el bombası ele geçirildi

Bitlis’in Mutki ilçe kırsalında toprağa gömülü vaziyette 10 kilo patlayıcı ve 22 adet el bombası ele geçirildi.

Asayiş 27.09.2021, 21:13
Bitlis’te 10 kilo patlayıcı ile 22 adet el bombası ele geçirildi

Bitlis’in Mutki ilçe kırsalında toprağa gömülü vaziyette 10 kilo patlayıcı ve 22 adet el bombası ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Kapaklı köyü Küllüce Ana Barınma Alanı kırsalında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınmış, BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla “Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Doğan 2021-143 operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında Kapaklı köyü kırsalında kayalıkların dibinde toprağa gömülü vaziyette bidon içerisinde 10 kg fabrikasyon patlayıcı, 3 kalıp C-4 patlayıcı, 2 kalıp TNT patlayıcı, 22 adet el bombası, 6 adet el bombası fünyesi, 1 adet sis kutusu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Mutki Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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