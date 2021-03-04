Bitlis'te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş şehit oldu

Alınan bilgiye göre, bugün Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter düştü. Bölgede yapılan çalışma da helikopterde bulunan 9 askeri personel şehit oldu, 4'ü ise yaralandı. Şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi.