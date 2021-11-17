Bitlis merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

Bitlis merkezli 5 ilde, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, 9 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, “Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca; göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri tespit edilen 29 örgüt yöneticisi ve üyesini yakalamak maksadıyla 16 Kasım 2021 günü saat 06.00’dan itibaren Bitlis ili merkez olmak üzere Batman, Siirt, Muş ve Van illerinde eş zamanlı olarak 255 personel ve 54 unsurun katılımıyla operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon sonucu 29 şüphelinin 20’si yakalanarak gözaltına alınmış olup, 9 şüphelinin yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir.

Operasyon kapsamında suç ve suç unsuru malzemelerin tespiti amacıyla, haklarında soruşturma yapılan şüpheli şahıslar, şüpheli şahıslara ait ev, işyeri ve eklentileri ile araçlarında aramalar yapılmıştır. Yapılan aramalarında; 2 adet ruhsatsız tabanca ve 5 gram kubar esrar ele geçirilmiştir” denildi.

Planlı faaliyet kapsamında 8 ara yakalamada 24 şüpheli organizatöre işlem yapıldığının belirtildiği açıklamanın devamında ise, “304 düzensiz göçmen yakalanmış olup, gözaltına alınan şüphelilerin gözaltı işlemleri devam etmektedir.

Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.