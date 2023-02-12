Bitlis JÖH ekibi 152’nci saatte iki kız kardeşi sağ olarak kurtardı

Bitlis Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekipleri, 152 saat sonra bir binanın enkazından iki kız kardeşi sağ olarak kurtardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman’da 7. günde de arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bitlis’ten Adıyaman’a sevk edilen JÖH arama kurtarma ekipleri, merkeze bağlı Alitaşı Mahallesi 2147. Sokak Mercan Apartmanı’nda enkaz altında yapılan arama ve tespit çalışmaları sonucunda Rabia Kırmızı (30) ve Elif Kırmızı (26) isimli iki kız kardeşi canlı olarak kurtardı.

Saatler süren çalışma sonucunda enkazdan sağ olarak çıkarılan kardeşler, sedyeye alınıp ambulansa taşındı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.