Bitlis Gazeteciler Cemiyeti’nin çalınan eşyaları ve kapısı bulundu

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti’nin (BİGACEM) çalınan cemiyet kapıları ve bazı malzemeleri polis tarafından, restorasyon çalışması yürüten bir firmanın işçilerine tahsis edilen binada bulundu.

BİGACEM’in merkez bürosunun malzemeleri ve kapıları geçtiğimiz günlerde çalınmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma çerçevesinde ekipler, çalınan bazı malzemelerin yerini tespit etti. Malzemelerin bir kısmının Bitlis’te restorasyon çalışması yapan bir firmaya tahsis edilen binada olduğunu tespit eden polis ekipleri, söz konusu yerle ilgili arama kararı çıkardı. Aramada ele geçirilen eşyaların BİGACEM’in çalınan eşyaları olup olmadığı teşhis için BİGACEM Başkanı Sinan Aygül’e haber verildi. Olay yerine giden Aygül, eşyalardan bazılarının cemiyet binasından çalınan eşyalar olduğunu teşhis etti. Bunun üzerine söz konusu yerde bulunan eşyaları tutanakla kayıt altına alan polis ekipleri içerde cemiyetin çalınan iki kapısı ve bazı masa ve sandalyelerden oluşan malzemelerin bir kısmını buldu. Kullanılamaz halde bulunan malzemeler polis ekiplerince tutanakla cemiyet yönetimine teslim edildi. Kayıp diğer eşyalar ve hırsızların bulunması için ise çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, cemiyetin çalınan eşyalarının bulunduğu yerin Bitlis’te Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde tarihi yapıların restorasyon işini yapan H.İ’ye ait firmanın işçilerinin kaldığı bina olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri firma yetkilerinin de ifadesine başvurdu.

“Kapımızı bulduk, ne olur ne olmaz diye koruma altına alıyoruz”

Konuya ilişkin açıklama yapan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Aygül, “Böylesini ilk defa gördük, şaşkınız, malzemelerimiz kullanılamaz halde ancak ne olur ne olmaz diye özellikle kapımızı korumaya aldık. Bize ait yerde kilitli kapı arkasında bulunan malzemelerimiz, H.İ. isimli bir şahsa ait firmaya tahsis edilmiş kapısı kilitli bir yerde bulundu. Bu apaçık bir şekilde suçüstü halidir. Nasıl izah ettiklerini bilmiyoruz. Çalışan işçilere topu atıyorlar ancak bütün işçilere değil, çalışan işçilerin bir kısmına. Orada kendi imkanlarımızla tespit ettik ki farklı işlerde çalışan işçiler var, bir kısmının çalıştığı iş ve iş sahibi bizim açımızdan bambaşka bir skandaldır. Biz mağdur tarafız, soruşturma devam ediyor, elimizde şüpheli firmanın elindeki kadar isimler konusunda kesin deliller yok. Bizim, firma ismi gibi her türlü şüpheden uzak delille tespit edilmeden isim açıklamamız doğru değil. O yüzden ilgili tarafın çıkıp açıklama yapmasını bekliyoruz” dedi.