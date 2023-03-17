Bitişik nizam binanın çatısında çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü

Bursa’da bitişik nizam sokaktaki bir evin çatı kısmında çıkan yangın, çevresindeki 3 binanın çatısını da küle çevirdi. İtfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiği yangında mahalleli korku dolu anlar yaşarken, bazı vatandaşların ağladığı görüldü.

Yangın, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi 3. Kültür Sokak üzerindeki 3 katlı binanın çatısında başladı. Alevleri görev vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokakta müdahale etmekte zorlandı. Bitişik nizamdaki evin çatısındaki alevler, diğer 3 binanın çatısına da sıçradı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alırken, olay yerindeki mahalle sakinleri gözyaşlarını tutamadı.

Yangının çıktığı evde kaçak elektrik çekildiğini iddia eden, çevredeki bina sakinleri ayrıca evde doğal gaz ve elektriğin bulunmadığını söyledi. Alevlerin sıçradığı apartmanda oturan Murat Cem, "Yan binadaki ev sahibinin elektrik, su ve doğal gazı kesik. Ne yakıyor, nasıl ısınıyor bilmiyoruz. Elektrik direklerinden kaçak elektrik kullanıyor. Yetkililer gelip elektriği kesiyor ama yine elektrik çekiyor. Mahallece defalarca şikâyette bulunduk" şeklinde konuştu.

Soğutma çalışmaları tamamlanırken, polis ve itfaiye ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.