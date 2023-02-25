Bismil’de uyuşturucuya geçit yok: 1 tutuklama

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesi çalışmaları çerçevesinde durdurulan bir otomobilden 4 kilogram ağırlığında kubar esrar ele geçirildi.

Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan kontrol neticesinde 4 kilogram ağırlığında kubar esrar ele geçirilirken, suç geliri olduğu düşünülen 600 TL paraya el konuldu. Araçta bulunan R.İ. isimli şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli R.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ifa edilen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde yılbaşı itibariyle ele geçirilen narkotik madde ağırlığının 6 kilograma ulaştığı öğrenildi.