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Bismil’de narkotik uygulamasında 5.5 kilogram esrar yakalandı

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uygulama yaptıkları araçta 5.5 kilogram kubar esrar olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

Asayiş 30.07.2022, 13:29
Bismil’de narkotik uygulamasında 5.5 kilogram esrar yakalandı

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uygulama yaptıkları araçta 5.5 kilogram kubar esrar olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bismil İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan kontroller neticesinde aracın bagajına gizlenmiş 5.5 kilogram kubar esrar olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirken araç sürücüsü İ.A.(42) gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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