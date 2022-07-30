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Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi’nde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Alevler çatı kısmını sararken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bismil’de narkotik uygulamasında 5.5 kilogram esrar yakalandı
Diyarbakır’ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uygulama yaptıkları araçta 5.5 kilogram kubar esrar olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi.
Asayiş 30.07.2022, 13:29
Diyarbakır’ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uygulama yaptıkları araçta 5.5 kilogram kubar esrar olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi.
Bismil İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan kontroller neticesinde aracın bagajına gizlenmiş 5.5 kilogram kubar esrar olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirken araç sürücüsü İ.A.(42) gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.