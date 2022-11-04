Bismil’de haklarında işlem yapılan 34 şüpheliden 16’sı tutuklandı

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce hafta boyunca sürdürülen “Huzur” asayiş uygulamaları çerçevesinde işlem yapılan 34 şüpheliden 16’sı tutuklandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde hafta boyunca sürdürülen uygulamalarda, haklarında adli makamlarca yakalama emri bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan 15 şahıs yakalanırken, iki iş yerine kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem başlatıldı.

Yapılan kontrollerde 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet çalıntı motosiklet, 145 gram toz esrar,16 kil 140 gram kubar esrar,3 gram metamfetamin maddesi ve yaklaşık 10 gram extacy olarak tabir edilen narkotik madde ele geçirildi.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen 34 şüpheliden 16’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.