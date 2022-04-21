Bismil’de demir hırsızları yakalandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde inşaatlardan demir hırsızlığı ihbarı neticesinde çalışma başlatan asayiş büro ekipleri, şüpheli iki kişiyi çaldıkları demirler ile birlikte yakaladı.

Alınan bilgilere göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin benzer hırsızlıklar yaptığı ve çalıntı malları ilçede bulunan bir hurdacıya sattıkları bilgisine ulaştı.

Çalıntı ürünleri satın alan işyerine ekiplerce yapılan baskın neticesinde çalıntı olduğu tespit edilen 400 parça inşaat demiri ele geçirildi. Hırsızlık şüphelisi 2 kişi ve çalıntı ürünleri satın alan işyeri sahibi, gerekli işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi. Şüphelilerin işlemleri devam ettiği kaydedildi.