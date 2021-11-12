Bismil’de bir erkek cesedi bulundu

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde elleri ve ayakları bağlı, işkenceyle öldürüldüğü tespit edilen bir erkek cesedi bulundu.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen elleri ve ayakları bağlı bir şekilde öldürülmüş ve cesedin bir kısmı hayvanlar tarafından yenilmiş bir erkek cesedi bulundu. Bismil ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Tatlıçayır köyü civarında elleri ayakları bağlı vücudunda işkence izi olan ve hayvanlar tarafından vücudun bir kısmı yenilen bir erkek cesedi çoban tarafından bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, ismi öğrenilmeyen 25-30 yaşlarındaki şahsın işkence yapılarak öldürüldüğü belirtildi. Hazro ilçe nüfusuna kayıtlı erkek cesedinin, yaklaşık 25 gündür kayıp olduğu öğrenildi. Ceset, incelemenin ardından otopsi için ambulansla adli tıp kurumuna kaldırıldı. Elleri ve ayakları bağlı olan cesedin, ilk belirlemelere göre dövülerek öldürüldüğü üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin ise yapılan otopsi raporunda ortaya çıkacağı belirtildi.