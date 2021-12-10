Bisküvi ve çikolata paketlerinde kaçakçılık havalimanı polisine takıldı

İstanbul Havalimanı’nda elektronik sigara filtresi kaçakçılığı yapan yabancı uyruklu bir kadın yolcu, düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon kameralara yansırken, filtrelerin elbiseye özel olarak dikilmiş bölmelere ve çantasındaki meyve suyu kutuları, bisküvi ve çikolata paketlerine zulalandığı ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, geçtiğimiz Salı günü 12.00 uçağıyla Özbekistan’ın başkenti Taşkent’ten İstanbul’a gelen Özbek asıllı kadın yolcu S.C., şüpheli hareketler ve tedirgin davranışlar sergileyince polisin dikkatini çekti. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu yolcuyu adım adım izlemeye aldı. Görevliler, kaçakçılık suçlarıyla ilgili bir durum olduğunu düşünerek S.C.’yi gümrüklü alan çıkışında risk-analiz çalışmaları kapsamında durdurdu.

Özbek yolcunun valizinde ve üzerinde inceleme yapıldı. Yolcunun üstünde ve bagajında yapılan aramalarda polisleri şaşkına çeviren bir durumla karşılaşıldı. S.C.’nin üzerindeki elbiseye özel olarak tasarlanıp dikilmiş bölmeler ile çantasındaki meyve suyu kutusu, bisküvi ve çikolata paketlerine gizlenmiş halde 600 adet elektronik sigara filtresi ele geçirildi.

Şüpheli havalimanında gözaltına alındı. S.C. hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.