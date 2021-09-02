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Bisikletli gençler ölüme meydan okudu

Gaziantep’te iki bisikletli genç, ölüme meydan okurcasına tutundukları araçla kilometrelerce yol kat etti.

Asayiş 02.09.2021, 10:43
Bisikletli gençler ölüme meydan okudu

Gaziantep’te iki bisikletli genç, ölüme meydan okurcasına tutundukları araçla kilometrelerce yol kat etti.

Gaziantep’te, gece saatlerinde bisikletleriyle karayoluna giren iki genç, önlerine çıkan panelvan aracın arka teker çamurluğuna tutunarak ilerledi. Hızla ilerleyen araca tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuğun yanı sıra birbirlerine tekmeler de savuran bisikletlilerin yolculuğu, herhangi bir kaza yaşanmadan sona erdi.

Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralara anbean yansıdı.

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