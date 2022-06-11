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Bisikletli çocuğun trafikteki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı

Elazığ’da kamyonun arkasına tutunarak ilerleyen bisikletli çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Asayiş 11.06.2022, 20:38
Bisikletli çocuğun trafikteki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı

Elazığ’da kamyonun arkasına tutunarak ilerleyen bisikletli çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Abdullapaşa Mahallesi Prof. Dr. Turan Yazgan Caddesi’nde meydana geldi. Bisikletli bir çocuğun kamyon kasasına tutunarak yaptığı yolculuk yürekleri ağza getirdi. Hem kendisini hem de trafiği tehlikeye sokan gencin tehlikeli yolcuğu telefon kamerasına yansıdı.

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