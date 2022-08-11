Bisikletli çocuğun kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bisikletiyle kontrolsüz bir şekilde yola çıkan bir çocuğun kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi, Kuşçağız mahallesinde meydana gelen olayda bisiklet kullanan biur çocuk kontrolsüz bir şekilde yola çıkarak bir otomobile çarptı. Otomobilin üzerinden takla atarak yere düşen çocuk yaralandı. Yaralı çocuk ambulans ile hastaneye kaldırıydı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.