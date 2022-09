Bisikletle dereye yuvarlanan lise öğrencisi hayatını kaybetti

Ordu’da bisikleti ile dereye yuvarlanan 14 yaşındaki lise öğrencisi, Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Ordu’nun Fatsa ilçesinin Sakarya Mahallesi’nde 52 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emir Can Topal (14) bisikletiyle seyir halindeyken dereye yuvarlandı. Kazada, Emir Can Topal ile yanında bulunan Furkan Mert Dal yaralandı. Yaralılar, Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan lise ikinci sınıf öğrencisi Emir Can Topal ilk müdahalesinin ardından Samsun’da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan Emir Can Topal, 52 gün sonra hayatını kaybetti.