Bisikletiyle giderken silahla vurulan kişi yaralandı

Konya’nın Ereğli İlçesinde bisikletiyle giden bir kişi, yanına yaklaşan motosikletli şüpheli tarafından silahla vurularak yaralandı.

Olay, Ereğli İlçesi Cahı Mahallesi Karayolları arkasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bisikleti ile seyir halinde olan A.G.’ye, yanına motosikletiyle yaklaşan kimliği belirlenemeyen kişi tarafından 5 el ateş edildi. Mermilerin 2’si ayağına isabet eden A.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.G. sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri saldırı sonucu kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.