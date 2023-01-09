Bisikleti çalınan öğretmen, yardıma muhtaç çocuklara bot bağışı şartıyla uzlaştı

Kahramanmaraş’ta bisikleti çalınan öğretmen, çalınan bisikletini satın alan şüpheli ile yardıma muhtaç çocuklara 5 adet bot bağışlanması sonucu uzlaştı.

Kahramanmaraş’ta öğretmen olarak görev yapan F.O. ikamet ettiği apartmanın bahçesinde bisikletinin olmadığını fark etmesi üzerine polis merkezine giderek olay nedeniyle şikayette bulundu. Kolluk kuvvetlerinin kamera kayıtlarını incelemesi sonucunda bisikletin M.B. Ve M.M tarafından çalındığı, akabinde M.S.E. İsimli şahsa sattığını tespit etti.

Olaya ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde söz konusu ’Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi’ suçunun uzlaştırmaya tabi olması nedeniyle dosya, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede, taraflardan müşteki öğretmen F.O., şüphelinin yardıma muhtaç öğrencilere 5 adet bot bağışında bulunmasını istedi. Müşteki öğretmen F.O. ve şüpheli M.S.E. Yardıma muhtaç öğrencilere verilmek üzere "5 adet bot" edimi karşılığında uzlaştı.

Yardıma muhtaç öğrencilere verilmek üzere "5 adet bot" uzlaştırmacı tarafından Cahit Zarifoğlu İlkokulu idaresine teslim edildi. Soruşturma dosyası uzlaştırma nedeniyle sonlandırıldı.