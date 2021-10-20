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Bisikleti alamayınca tekme attı, o onlar güvenlik kamerasına yansıdı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesinin şehirde vatandaşların kullanımına sunduğu bisikletlerden birini uygulamayı kullanmadan almak isteyen şahıs başarılı olamayınca tekme attı. Şahsın bisiklete tekme atma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Asayiş 20.10.2021, 00:11
Bisikleti alamayınca tekme attı, o onlar güvenlik kamerasına yansıdı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesinin şehirde vatandaşların kullanımına sunduğu bisikletlerden birini uygulamayı kullanmadan almak isteyen şahıs başarılı olamayınca tekme attı. Şahsın bisiklete tekme atma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Şehit Murat Demir Mahallesi’nde meydana geldi. Düzce Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda kullanıma sunulan kiralık bisikletleri kullanmak isteyen bir şahıs, yol kenarındaki bisikleti arka selesinden almaya çalıştı. Fakat bisikleti kullanabilmek için uygulamayı açmayınca bisikleti alamayacağını anladı. Arkadaşının kendisine uzattığı montu giyen şahıs tekme ile bisiklete vurdu. Bu anlar ise bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Düzce Belediyesi ise sosyal medya hesaplarından görüntüyü, “Farklılığınız iyilik olsun! Çünkü, kötülerden çok var” mesajı ile paylaştı.

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