Bisiklet üzerinde yemek yerken düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

DÜZCE(İHA) – Düzce’de bisiklet üzerinde yemek yerken dengesini kaybedip düşen ve kafasını taşa çarpan 68 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, bisikletiyle seyir halinde olan ve yemek yiyen 68 yaşındaki İrfan Güler, dengesini kaybederek düştü. Başını taşa çarpan yaşlı adamı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.