Bisiklet sürücüsünden geriye çizmeleri kaldı
ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE BİSİKLETİ İLE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN BİR KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI. KAZADA HAYATINI KAYBEDEN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜNDEN GERİYE KALAN ÇİZMELERİ İSE YÜREK BURKTU.
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Kazada hayatını kaybeden bisiklet sürücüsünden geriye kalan çizmeleri ise yürek burktu.
Edinilen bilgiye göre kaza, Saltukova beldesi Karakoç köyünde meydana geldi. Ankara-Bartın Karayolunda yaşanan kazada H.A. idaresindeki otomobil, bisikletiyle karşıya geçmek isteyen Metin Güner’e (47) çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole yuvarlanarak takla attı. Bisiklet sürücüsü Metin Güner ise yol kenarına fırlayarak ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan ve kalbi duran bisiklet sürücüsü Metin Güner’e kalp mesajı yaparak hayata döndürdü. Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada takla atarak tarlaya yuvarlanarak yaralanan otomobil sürücüsü Hikmet Akbıyık’ın tedavisi ise devam ediyor.
Kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Güner’den geriye ise olay yerinde ayağından çıkan çizmeleri kaldı.
Jandarma kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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