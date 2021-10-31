Bisiklet ile çarpışan otomobil kanala uçtu: 5 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada elektrikli bisiklet ile çarpışan otomobil kanala uçması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl-Yenişehir yolu Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesi kavşağında meydana geldi.

İnegöl’den Yenişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Yusuf Kaya(36) yönetimindeki 16 ADY 006 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmakta olan Batuhan Taha B.(16) yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobil kanala düşerek ters durdu. Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcular Melek Bahar Kaya(36), Ali Hamza K.(12) ve İrem Nur K.(5) yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis Ambulansı sevk edildi. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.