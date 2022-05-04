Bisiklet hırsızlığı kamerada

Bakırköy’de bahçeden bisiklet çalan kağıt toplayıcısı polis ekipleri tarafından yakalandı. Başka bir bahçeye saklanan bisiklet sahibine geri teslim edildi.

Bakırköy Kartaltepe Mahallesinde 26 Nisan saat 17.30’da bir evin bahçesinden 7 bin TL değerinde 1 adet bisiklet çalındı. Bisikleti göremeyen sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, bahse konu olayı kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan A.U.(20) isimli şüpheli şahsın gerçekleştirdiğini belirledi. Şahsın bisikleti başka bir bahçeye sakladığı belirlendi. Şüpheli şahıs 28 Nisan günü saat 18.30 sıralarında Zuhuratbaba Mahallesi üzerinde polis ekipleri tarafından eşkal bilgilerinden şüphelenilerek durduruldu. Durdurulan şüpheli yapılan tespitin ardından yakalandı. Çalışmaların devamında, şüpheli şahsa yönelik yapılan sorgulamalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Söz konusu bisikletin şüpheli şahsın Esenyurt ilçesindeki ikametinde olduğu anlaşıldı. Bisiklet sahibine teslim edildi. Konu ile ilgili yakalanan A.U. isimli şüpheli şahıs hakkında, “Bisiklet Hırsızlığı” suçundan 29 Nisan günü sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.