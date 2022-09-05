Bisiklet hırsızlığı kamerada
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda binanın kapısını zorla açarak bisikleti çalan kadın yakalandı.
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda binanın kapısını zorla açarak bisikleti çalan kadın yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir binanın kapısını zorla açarak bisiklet çalan kadın yakalandı. Yapılan kontrollerinde aynı kadının toplam 4 bin 450 TL değerinde cep telefonu çaldığı belirlendi. Yine ekiplerin yaptığı çalışmalarda 58 bin TL değerinde malzeme çalan, televizyon çalan ve çalıntı motosiklet satın alan 3 şahıs da yakalandı.
Hırsızlık anları kamerada
Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, kadının binanın içine zorla girerek bisiklet çaldığı anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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|3. Fenerbahçe
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|10
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|10
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|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Trabzonspor
|5
|10
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
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|4
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|5
|3
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|3
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|1
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|1
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|4
|1
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|O
|P
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|10
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|3
|9
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|4
|7
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|4
|7
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|4
|7
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|7
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|4
|6
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|4
|4
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|4
|4
|14. Manisa Futbol Kulübü
|3
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
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|10
|7. Liverpool
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|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
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|6
|6
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|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Almeria
|4
|5
|13. Girona
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Sevilla
|4
|1
|17. Real Valladolid
|4
|2
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0