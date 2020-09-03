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Bisiklet, engelli bireyin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı: 3 yaralı
ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE BİSİKLETİN, ENGELLİ VATANDAŞIN KULLANDIĞI 3 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ BİSİKLETE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 03.09.2020, 14:21
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde bisikletin, engelli vatandaşın kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Bahçelievler Mahallesi ara sokaklarda meydana geldi. Muhammet Emir B. isimli çocuğun kullandığı bisiklet, 5010 Sokak’tan Manavgat Adliyesi yönüne giden yürüme engelli Ali Cantürk’ün kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletteki Ali Cantürk ve yolcu Kezban Köksal yaralandı. Kazada yaralanan Muhammet Emir B., Ali Cantürk ve Kezban Köksal, kaza yerinde yapılan müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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