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Bisiklet çaldığı iddia edilen çocuğa tepki çeken gözaltı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde çalıntı olduğu iddiasıyla durdurulan 12 yaşındaki çocuk polis ekiplerince yere yatırılarak gözaltına alındı. Tepki çeken olayla ilgili Valilik tarafından soruşturma başlatıldı.

Asayiş 19.12.2021, 20:21
Bisiklet çaldığı iddia edilen çocuğa tepki çeken gözaltı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde çalıntı olduğu iddiasıyla durdurulan 12 yaşındaki çocuk polis ekiplerince yere yatırılarak gözaltına alındı. Tepki çeken olayla ilgili Valilik tarafından soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Atatürk Mahallesi Kaya Erdem Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri, 12 yaşındaki Miraç Akgün’ün kullandığı bisikleti çalıntı olduğu gerekçesiyle durdurdu. Bisikleti alınmaya çalışılan çocuk, kaçırılacağını zannedip korkup direnmeye başlayınca polis ekiplerince zorla yere yatırıldı. Talihsiz çocuğun "Korkuyorum, yardım edin, bisiklet vallaha billaha benim" çığlıklarına rağmen gözaltına alındığı anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Bazı vatandaşların tepki gösterdiği olayla ilgili hastaneden darp raporu alan Akgün ailesi polislerden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“Sanki kaçıracaklarmış gibi her yerimden tuttular”

O anları gazetecilere anlatan 12 yaşındaki Miraç Akgün, sinemadan çıkıp gelirken yolun karşısına geçtiğinde doblo tarzı bir aracın gelip bir anda önünde durduğunu belirterek, “Çok korktum. Arabadan inen biri sert bir şekilde kolumdan tuttu. Bırak beni diyorum bırakmıyor. Bana ‘Bu bisikleti nereden aldın, nereden çaldın’ diyor. Kaçmayı deniyorum, olmuyor. Sonra diğeri geldi belime sarıldı uygun olmayacak bir şekilde. Yine kaçmaya çalışırken ikisi tuttu. Yere düştüm bisikletime sarıldım. Tutundum baya ama yine çekiyorlar. Ben o sıra yardım edin diye bağırıyorum. Bana polisim demeden saldırdı. Babamı arayalım, babam memur diyorum dinlemiyor beni. Acayip korktum. Sanki kaçıracaklarmış gibi her yerimden tuttular, çok kötüydü” dedi.

“Psikolojik olarak bitmiş, tüketmişler çocuğu”

Kendisini arayan polislerin hırsızlıkla itham ettiğini anlatan baba Ferhat Akgün ise, “Emniyete gittim, oğlum arabadan bir indi. Üzeri, dizleri, pantolonu çamur bir halde. Hüngür hüngür ağlıyor. Psikolojik olarak bitmiş, tüketmişler çocuğu. Biz bunu hırsız zannettik, bir şey yapmadık, kendini yerlere attı dediler. Ondan sonra biz hiçbir yerine dokunmadık bu çocuğun dediler. Kamera kayıtlarına baktığımızda kendi oğlumun anlattığı gibi yerlerde sürüklüyorlar” diye konuştu.

“Nereye gidiyorsa gitsin şikayetini yapsın demişler”

Bir çocuğa bu şekilde yaklaşılmayacağını aktaran baba Akgün, “Bunu gidip peşinden takip edip kapısını tıklasaydınız dedim. Bize iş mi öğretiyorsunuz, 12 yıllık memurum senden mi öğreneceğiz dediler. Ayıp, çocuğu ne hale getirmişsiniz dedim. Yüzüne tükürülecek insansınız dedim. Orada çocuğumu darp etmişler o halde bile üzerimize geliyorlar. Kardeşim de özür dileyin sizden şikayetçi olur demiş. Nereye gidiyorsa gitsin şikayetini yapsın demişler” ifadelerini kullandı.

Akgün, hastaneden rapor alıp karakola gittiklerinde ifadelerinin alınmadığını, 3.5 saat bekletildiklerini iddia etti.

Olay sonrası oğlunun uyuyamadığını kaydeden Akgün, ‘Bırakın beni ben çalmadım’ diye defalarca uykusundan uyandığını ve sakinleşmesi için serum yaptırmak üzere hastaneye götürdüğünü anlattı.

Akgün, yarın savcılığa giderek yeniden şikayetçi olacaklarını söyledi.

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